TIM riserva ai suoi clienti la possibilità di acquistare smartphone a rate. La formula proposta dall’operatore prevede un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito o conto corrente. Da notare che c’è anche la possibilità di acquistare un dispositivo sfruttando un finanziamento in collaborazione con Santander Consumer Bank. Tutti i prodotti proposti nel listino TIM sono acquistabili dai clienti con SIM ricaricabile e con un’offerta attiva. Anche i clienti business possono accedere a offerte con acquisto rateale.

Come acquistare uno smartphone a rate con TIM

Il listino di smartphone acquistabili a rate con TIM è in costante aggiornamento. A febbraio 2021, ad esempio, l’operatore propone tutti i principali smartphone presenti sul mercato, dai nuovi Samsung Galaxy S21 sino agli iPhone 12. Naturalmente non mancano smartphone di fascia media e bassa in grado di rappresentare delle ottime alternative economiche ai prodotti top di gamma proposti dai principali brand ed inclusi nel listino TIM.

Le opzioni di acquisto sono quelle citate in precedenza. Gli utenti possono scegliere tra:

acquisto a rate con addebito su conto corrente o carta di credito

finanziamento con Santander Consumer Bank

Per abbinare uno smartphone da acquistare a rate alla propria offerta mobile è necessario recarsi in un negozio TIM e verificare modelli disponibili e relativi prezzi. Da notare che le offerte con smartphone incluso a rate sono disponibili sia per già clienti TIM che per chi passa a TIM.E’ necessario però controllare, di volta in volta, costi e condizioni. La rata mensile, ad esempio, è legata, oltre al modello scelto, anche alla modalità di acquisto.

Da notare, inoltre, che i clienti TIM che vogliono acquistare uno smartphone con l’operatore possono contare sulla promozione TIM Next. Questa promozione consente di acquistare uno smartphone a rate e cambiarlo o restituirlo dopo 12 mesi senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta in questione, oltre al costo dello smartphone, include il servizio di protezione smartphone da danni accidentali al costo di 6,9 euro al mese.

Le offerte passa a TIM di febbraio 2021

Tra le principali offerte TIM di febbraio 2021 troviamo TIM Wonder SIX. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS a consumo (29 centesimi per ogni messaggio inviato)

70 GB in 4G (150 Mbps in download e 75 Mbps in upload di velocità massima) ogni mese sotto rete TIM; Giga illimitati su WhatsApp e altre applicazioni di messaggistica; Giga illimitati con TIM Unica per i clienti di rete fissa

TIM Wonder SIX presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un costo iniziale di 25 euro con 20 euro di traffico sulla SIM e 5 euro di costo di attivazione. Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. L’offerta è disponibile esclusivamente tramite attivazione online.