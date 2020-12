Operatori telefonici: tutte le tariffe proposte dalle compagnie per Natale

A Natale tutti gli operatori telefonici promuovono le loro interessanti tariffe. Tra le più conosciute scoviamo TIM, Vodafone, WINDTRE, KenaMobile.

Operatori telefonici: TIM Natale 2020

La promo natalizia TIM propone sconti su molti modelli smartphone da acquistare direttamente in negozio ad esempio:

Samsung Galaxy S20 FE a 15 euro al mese per 30 rinnovi;

Oppo Reno 4Z 5G a 5 euro al mese per 30 rinnovi;

Xiaomi Mi10T a 8 euro al mese per 30 rinnovi.

Oppure sul sul listino online:

Samsung Galaxy S20+ 5G a 32 euro al mese (30 rate);

Huawei P40 a 15 euro al mese (30 rate);

Apple iPhone 12 Mini a 28 euro al mese (30 rate);

Samsung Galaxy Note 20 5G a 32 euro al mese (30 rate).

Inoltre i clienti TIM, possono godere anche in questo periodo del pacchetto Mondo Disney Plus gratis per 1 mese (compreso di Disney Plus e TIMVISION Plus). Dopodiché il servizio costerà 4,99 euro al mese, anziché 11,99 euro.

Vodafone

Tra gli altri operatori telefonici vi è anche Vodafone Italia, la quale ha lanciato Infinito Xmas. Trattasi di un’opzione che permette di avere per 2 mesi minuti, sms e giga illimitati, pagando un costo una tantum di 14,99 euro.

In questo periodo, inoltre, tutti coloro che attiveranno un’offerta fissa o mobile Vodafone avranno in omaggio 6 mesi di servizio streaming NOW TV Cinema, con l’accesso ad un catalogo di oltre 1000 titoli con le prime visioni a pochi mesi dall’uscita. Il servizio si rinnova al costo di 9,99 euro al mese.

WINDTRE

Per quanto riguarda WINDTRE, fino al 24 dicembre è attiva la promozione 0,99 XMas Edition la quale permette di comprare dei dispositivi Samsung, Oppo, Xiaomi e Huawei a 0 euro o 0,99 euro al mese, con un piccolo anticipo. Ecco qualche esempio:

Oppo A53s a 0 euro (con anticipo di 49,99 euro);

Xiaomi Rdmi Note 9 a 0,99 euro (con anticipo scontato a 69,99 euro, anziché 99,99 euro);

Huawei P Smart 2021 a 0 euro (con anticipo di 79,99 euro);

Samsung Galaxy A20e a 0 euro (con anticipo di 49,99 euro).

È previsto un vincolo di 30 mesi e un costo di 3 euro per l’attivazione.