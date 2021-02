Il primo membro della nuova famiglia Xiaomi Mi 11 ha fatto il suo ingresso in scena da poco ma si parla già delle caratteristiche dei dispositivi che lo accompagneranno. Xiaomi dovrebbe infatti procedere a breve con il lancio di una versione Mi 11 Lite, che sarà ulteriormente accompagnata da un Mi 11 Pro e un Mi 11 Ultra. Ad attirare l’attenzione in questi giorni è il modello Lite che grazie all’apparizione in alcune immagini svela il suo design e alcune differenze rispetto al modello già in mercato.

Xiaomi Mi 11 Lite: ecco tutte le novità sul top di gamma in arrivo!

Digital Chat Station è la fonte da cui proviene il render dal quale è possibile conoscere quello che potrebbe essere il design del prossimo top di gamma Xiaomi Mi 11 Lite. A differenza del suo predecessore, già lanciato dal colosso, lo smartphone mostra un display LCD piatto con refresh rate a 120 Hz e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito sul lato e non sotto il pannello frontale. Il processore presente all’interno del dispositivo, inoltre, non sarà lo Snapdragon 888 adottato da Xiaomi per la versione Mi 11. A riguardo le indiscrezioni oscillano tra la presenza di uno Snapdragon 775 o di uno Snapdragon 732G, che comporterebbe la rinuncia al 5G.

Delle somiglianze tra Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Lite possono essere rintracciate sul retro. Il comparto fotografico, infatti, non mostra alcuna differenza dal lato design e appare costituito, anche su quest’ultimo, da tre sensori. Situazione analoga circa la fotocamera frontale che appare inserita in un foro posto in alto su uno degli angoli del display.

Sulla data di lancio del dispositivo non sono ancora trapelate informazioni specifiche ma data la molteplicità di indiscrezioni già emerse si presume possa non essere lontana.