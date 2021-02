Nonostante la recente dichiarazione in cui Jeff Bezos ha detto che presto non sarà più il CEO di Amazon, l’uomo è diventato di nuovo il più ricco al mondo, almeno a livello ufficiale. Ha superato Elon Musk il quale lo aveva a sua volta superato qualche mese dopo l’esplosione del valore delle azioni di Tesla.

Si parla di Net Worth non di ricchezza concreta fatta di sola liquidità o di proprietà. Proprio come l’aumento del valore delle azioni aveva favorito il fondatore di Tesla, tra le altre cose, la recente diminuzione di più del 2,4% gli ha fatto perdere qualche miliardo, per la precisione 3,9 miliardi di dollari.

Anche la maggior parte del Net Worth di Bezos si basa sulle azioni di Amazon le quali hanno invece hanno perso molto meno valore rispetto alle altre permettendogli di riprendersi il primo posto. Ora resta capire per quanto tempo il fondatore di Amazon cercherà di mantenere tale status quo.

Jeff Bezos contro Elon Musk: Amazon e Tesla

Da un lato abbiamo il colosso dell’e-commerce che cerca di espandersi in sempre più business, come il recente rapporto che indica la voglia di creare una criptovaluta propria. Dall’altro lato abbiamo Tesla, una casa automobilistica modesta a livello di volumi di produzione rispetto ai colossi mondiali, ma il cui valore è schizzato alle stelle. Il motivo è presto detto.

Oltre a Elon Musk, le cui azioni riescono a cambiare la percezione del marchio favorendolo o sfavorendolo, il motivo della crescita sono le possibilità di mercato. Tesla si può espandere in moltissimi modi. Il tentativo di entrare nel mercato indiano è uno di questi, ma anche quello di dare vita a un impianto in Cina per dare vita a una vettura contenuta nelle dimensioni e anche nel prezzo. Una lotta tra titani.