Luce e Gas: cucinare senza paura, ecco come risparmiare sulla bolletta

Quando siamo in cucina non ci rendiamo conto di quanta energia sprechiamo. In realtà però, se non facciamo attenzione, il dispendio di luce e gas è eccessivo. Ciò vale a dire che la bolletta da pagare sarà di conseguenza esorbitante. Esiste allora un modo per risparmiare su frigorifero, forno, fornelli, centrifughe e tante altre apparecchiature elettriche? Assolutamente sì. Continuate a leggere per scoprirlo.

Luce e Gas: come risparmiare sugli elettrodomestici

Elettrodomestici a risparmio energetico

I più indicati sono quelli appartenenti alla classe energetica A+++. Evitate quindi di farvi tentare dal modello e sceglieteli più piccoli in modo tale da risparmiare sulla bolletta di Luce e Gas.

Posizione del frigorifero

È fondamentale anche il posizionamento del frigorifero, quindi ponetelo distante dalla parete e dalle fonti di calore come il forno o i termosifoni. Anche la manutenzione e la pulizia, incidono sul funzionamento del frigorifero.

Forno elettrico

Il preriscaldamento del forno innanzitutto non è necessario, soprattutto se si tratta dell’ultima generazione con tempi di riscaldamento rapidi. Evitate poi di aprirlo e chiuderlo in maniera ripetuta.

Piano cottura

Per non disperdere l’energia, utilizzate sempre i coperchi (meglio se trasparenti in quanto permettono di controllare il cibo all’interno della pentola o padella). In questo modo risparmierete sulla bolletta di Luce e Gas.

Lavastoviglie

In tal caso è sempre bene preferire i cicli a basse temperatura, a pieno carico e senza prelavaggio. Qualora foste davanti a piatti sporchi e incrostati si possono lasciare in ammollo così da rimuovere parte dei residui. Infine, dite addio alla pigrizia e, invece di utilizzare la programmazione per l’asciugatura, servitevi di un semplice panno.