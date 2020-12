Il CES 2021 si avvicina, anche se in forma digitale, e LG presenterà una nuova gamma di frigoriferi smart dotati di funzionalità migliorate e innovazioni dal punto di vista del design.

Come ben saprete, in questo millennio sono state tante le evoluzioni che riguardano la smart home, per questo motivo un frigo con comando vocale non poteva mancare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LG a breve presenterà il frigo con apertura a comando vocale

Tra le tante novità ne spicca una piuttosto interessante, o perlomeno inusitata: il frigorifero con riconoscimento vocale, che si apre con una semplice richiesta espressa ad alta voce, risolvendo così il problema di chi torna carico di borse della spesa da stipare nell’elettrodomestico. Non solo: è possibile chiedere al frigo informazioni sugli impegni del giorno ed essere ragguagliati sullo stato dei dispenser di acqua e ghiaccio.

Interessante anche la funzionalità InstaView che permette di vedere l’interno del frigorifero semplicemente bussando due volte sul portellone trasparente, mentre la disposizione Door-in-Door permette di tenere a portata di mano tutti gli alimenti a cui si accede più di frequente. Rispetto ai modelli precedenti, la finestra InstaView è del 23% più ampia; confermata anche la presenza della tecnologia UVnano per depurare l’acqua erogata.

Tutte le funzionalità possono essere configurate tramite l’app LG ThinQ sullo smartphone, con possibilità di collegarsi ad Alexa o all’assistente Google. L’annuncio completo e le dimostrazioni in diretta di questo e altri prodotti avverranno nei giorni del CES 2021, a partire dall’11 gennaio. E voi, che ne dite? Lo trovate utile? Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprirlo in tutte le sue componenti.