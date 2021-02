Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad avvicinarsi ai più importanti rivenditori di elettronica, decidendo di lanciare una nuova campagna promozionale, con la quale tutti hanno la possibilità di raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

La validità del volantino discusso direttamente nel nostro articolo è fissata al 24 febbraio 2021, le scorte non rappresentano minimamente un problema, per questo motivo potrete (teoricamente) anche recarvi in negozio l’ultimo giorno, per acquistare il prodotto desiderato. Tutti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la versione in commercio è la no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: il volantino presenta tanti sconti

Il volantino non punta alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, tuttavia riesce a fornire qualche piccola soddisfazione all’utente desideroso di acquistare uno smartphone Samsung Galaxy, ad un prezzo inferiore alle aspettative.

I migliori modelli in promozione sono Galaxy A21s, in vendita a 149 euro (ma solo con presentazione della tessere SocioCoop), Galaxy A51 a 249 euro, per finire poi con il Galaxy A42 da 279 euro, e con connettività 5G annessa.

Se interessati invece ai wearable, segnaliamo la presenza di una Xiaomi Mi Band 4C, in vendita alla cifra finale di 19,90 euro, uno dei prezzi più bassi in assoluto.

Questi sono alcuni degli esempi di ciò che vi aspetta a tutti gli effetti nei vari negozi fisici di Coop e Ipercoop, gli altri sconti sono raccolti poco sotto.