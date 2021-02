CoopVoce: arriva la nuova offerta da 8 euro al mese con tutto incluso

Quando si tratta di gestori virtuali, CoopVoce risponde all’appello In quanto primo della classe. Proprio durante gli ultimi anni questa azienda è migliorata in maniera esponenziale, mettendo sul piatto tutto ciò che aveva da giocarsi. Da notare che se inizialmente le cose non sono andate per il meglio a causa dei pochi contenuti delle offerte proposte, oggi tutto è cambiato anche sotto quel punto di vista.

Gli utenti scelgono infatti di ottenere una delle promo di questo gestore proprio per via dei tanti contenuti ma anche del prezzo molto conveniente. CoopVoce è infatti uno di quei provider che sono riusciti a prendere spunto dei loro errori, diventando poi tra i più gettonati nel mondo della telefonia mobile. Sul sito ufficiale infatti è presente una promozione che rappresenta in pieno lo stile di questo gestore, il quale ora vuole conquistare quanti più nuovi utenti possibili.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 arriva a battere tutti con 8,50 euro al mese per sempre

Ad opera di CoopVoce è arriva l’ultima soluzione che prende il nome di ChiamaTutti TOP 30. La nuova offerta in questione è disponibile sul sito ufficiale con tutte le sue caratteristiche, le quali di certo non possono passare inosservate.

Per soli 8,50 € al mese per sempre gli utenti potranno avere a disposizione tutto tre minuti, SMS e giga. Ci sono all’interno dell’offerta minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. La promo è disponibile anche per chi è già cliente.