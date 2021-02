Gli smartphone sono fortemente scontati da Bennet, qui gli utenti possono scovare occasioni da non perdere assolutamente di vista, per cercare di avere libero accesso a prezzi molto più bassi del normale, rispetto naturalmente ai listini attualmente attivi in Italia.

Il volantino parte dal Tasso Zero, ovvero dal voler offrire al cliente la possibilità di rateizzare il pagamento di quanto dovuto all’azienda, suddividendolo in 10 o 20 rate fisse mensili addebitate automaticamente sul conto corrente bancario. Gli acquisti, indipendentemente da ciò che sceglierete, saranno effettuabili solamente nei negozi in Italia, non direttamente sul sito ufficiale.

Scoprite subito i codici sconto Amazon, sono elencati gratis sul nostro canale Telegram.

Bennet: il volantino è uno dei migliori del periodo

Il volantino Bennet rappresenta un punto saldo di partenza per gli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo Apple, senza essere minimamente costretti a versare cifre superiori alle aspettative. Consapevoli che il nuovo iPhone 12 presenta un prezzo decisamente elevato, i ragazzi dell’azienda hanno giustamente pensato di lanciare forti sconti applicati direttamente sul modello appena precedente, quale è l’iPhone 11. Al giorno d’oggi sarà possibile acquistarlo, in versione no brand con 64GB di memoria integrata, a 649 euro.

Il mondo Android è invece rappresentato da un singolo prodotto, in particolare parliamo del Galaxy A21s, il dispositivo afferente alla fascia bassa del mercato, il cui prezzo non supera i 149 euro, da consigliare a chi vuole spendere davvero pochissimo e non ha particolari pretese in termini di prestazioni generali.

Il volantino Bennet lo trovate comunque riassunto direttamente nell’articolo per maggiori informazioni.