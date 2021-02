Sky da quasi un anno ha superato il tradizionale campo della tv satellitare e si è iscritta alla categoria delle media company attive in Italia. Gli abbonati della pay tv satellitare, infatti, dal molti mesi possono anche scegliere alcune offerte per le connessioni in Fibra Ottica. In linea con le sue tradizionali scelte commerciali, le migliori occasioni sono dedicate a coloro che hanno già un abbonamento attivo.

Sky, le migliori offerte di telefonia per i clienti fedeli

In queste settimane, Sky ha dimostrato di voler premiare la fedeltà dei clienti. In tal senso, le migliori promozioni sono dedicate a tutti i clienti che hanno regolamentato la loro iscrizione sulla piattaforma Extra, attraverso il sito internet ufficiale della pay tv.

Gli abbonati ai servizi satellitari di Sky potranno ricevere le tariffe per la Fibra ottica anche a costo zero. Per gli utenti che hanno un piano attivo da almeno un anno sono previsti tre mesi a costo zero per la telefonia fissa. Garantiti, invece, sei mesi gratuiti per coloro che sono abbonati da almeno sei anni.

Se queste sono le tariffe per coloro che già hanno un ticket attivo, la compagnia ha pensato anche ad alcune promozioni all inclusive per i nuovi clienti. L’obiettivo è quello di unire la componente telefonica alle offerte per il satellitare nelle nuove offerte. La promozione di riferimento per il mese di Febbraio prevede un costo di 39,99 euro ogni trenta giorni. Tra i servizi previsti, i clienti avranno il tradizionale ticket Intrattenimento e la Fibra ottica per la navigazione di rete.