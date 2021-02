Iliad già è entrata nel futuro con l’inizio della sperimentazione per le sue reti 5G. Il provider francese, sul finire dello scorso mese di Dicembre, ha sorpreso pubblico ed addetti ai lavori ufficializzando il rilascio delle linee internet di nuova generazione. In maniera contestuale, sempre l’operatore ha assicurato ai clienti una nuova tariffa low cost, in veste 5G Ready: la Giga 70.

Iliad, la Giga 70 è ora a listino ed il 5G è gratuito per i clienti

Le reti 5G di Iliad sono già presenti in alcune aree strategiche di ben 20 città italiane. Ad essere favoriti, in questo senso, sono i clienti di Iliad che hanno residenza nei grandi capoluoghi. Il gestore, infatti, prevede copertura del 5G in città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Altri centri però si aggiungeranno a questa lista già nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto concerne il fronte commerciale, invece, Iliad ha confermato a listino la sua promozione Giga 70. Questa tariffa – inizialmente prevista in edizione limitata – prevede un costo pari a 9,99 euro. I clienti avranno a loro disposizione un pacchetto di contenuti che prevede minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti verso numeri fissi e mobili più 70 Giga per la connessione internet.

In questa tariffa, la vera sorpresa è data dal 5G incluso nel prezzo. La tecnologia delle reti internet di nuova generazione sarà quindi a costo zero per i clienti dell’operatore francese. La scelta di Iliad si dissocia da quella di altri operatori. Con TIM, Vodafone e WindTre, infatti, per beneficiare del 5G è necessario attivare delle opzioni extra al proprio piano ricaricabile.