Si parla di tendenza da quando il Bitcoin è sulla bocca, o meglio sui tweet, di Elon Musk. Tutti sono preoccupati a commentare il nuovo record storico del Bitcoin pari a 46.500 dollari. Tuttavia sono pochi che invece si chiedono quali effetti avrà in futuro questa criptovaluta sulle famiglie e sulle imprese. Lo ha spiegato Luca Fantacci in un’intervista pubblicata sul noto quotidiano nazionale “Corriere della Sera”.

Il futuro del Bitcoin per famiglie e imprese: uno strumento di investimento e non una moneta di scambio

Luca Fantacci è condirettore dell’Unità di ricerca di innovazione monetaria presso l’Università Bocconi. La sua visione futura per il Bitcoin vede la criptovaluta più come strumento di investimento che come moneta di scambio.

Infatti dopo l’annuncio di Tesla di voler introdurre il Bitcoin come sistema di pagamento, sembra che anche Google e Apple vogliano inserirsi in questo mercato. Tuttavia, secondo Fantacci, le quotazioni che questa criptovaluta ha raggiunto cancellerebbero ogni ipotesi su un possibile utilizzo come metodo di pagamento. Invece, come ipotizzano gli analisti di Rcb Markets è più verosimile che aziende come Apple e Google decidano di investire per guadagnare velocemente quote di mercato.

Inoltre, chi acquisterebbe una casa con i Bitcoin sapendo che questa moneta digitale crescerà nel tempo? Mutui e finanziamenti sarebbero decisamente più gravosi. Infatti è proprio il limite imposto sulla circolazione delle criptovalute che ne disincentiva l’uso in acquisto.

Diverso invece è il caso delle altre valute digitali come per esempio la criptovaluta di Facebook Libra, oggi rinominata Diem. Non ancora fatto il suo debutto, ma il principio delle stablecoin è sempre quello. Agganciate ad asset finanziari come l’oro, sono meno volatili e più stabili con una base di clienti molto più diffusa.

Insomma il Bitcoin per ora sembrerebbe non avere un futuro come moneta digitale in sostituzione a quella fisica. Nondimeno l’Europa sta pensando ad un “cripto” Euro come alternativa digitale alla moneta “fisica”.

In conclusione il Bitcoin rimane un buon strumento di investimento. Il consiglio rimane quello di consultare una guida completa sulle criptovalute prima di lanciarsi in questo mondo.