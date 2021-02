Investire non è cosa semplice, ma allo stesso tempo non è poi così difficile. Per muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute occorre avere qualche nozione base ed essere informati sulle cose indispensabili per non cadere rovinosamente. Ecco la guida completa su tutto quello che bisogna sapere.

Cosa sono e quali potenzialità nascondono le criptovalute

Prima di tutto occorre precisare che le criptovalute sono monete digitali, quindi inesistenti a livello fisico e materiale. L’unico limite che esiste in questo mondo è il tetto massimo relativo alla quantità di denaro emesso che ne garantisce il suo valore. Il resto avviene nella massima “libertà”. Infatti Le transazioni non passano da alcun sistema centralizzato e non dipendono da istituti di credito o bancari. Esistono dei portafogli in rete che permettono la gestione del denaro e che vanno scelti con cura.

Un’altro aspetto importante è che tutto avviene in assoluto anonimato. Di conseguenza nessun acquisto, investimento o altro è soggetto a sequestro delle forze dell’ordine. Inoltre le criptovalute possono garantire guadagni importanti, ma allo stesso tempo potrebbero rivelarsi investimenti pericolosi dovuti ai bruschi cali. Tutto sommato il loro trend è pressoché positivo.

Ecco le 4 principali criptovalute

Le principali criptovalute ad oggi sono quattro e risultano essere quelle più sicure ed economicamente vantaggiose. Al primo posto per forza sul mercato e fama c’è il Bitcoin, la madre di tutte le monete digitali. Suo competitor è Ethereum il grande “server” informatico dove sono ospitati programmi di ultima generazione in grado di soddisfare ogni richiesta, anche la più complicata.

Dash invece nasce come soluzione ai problemi e ai difetti del Bitcoin garantendo una velocità maggiore. Quarta tra le criptovalute, ma non per caratteristiche, è Litecoin che garantisce velocità più performanti utilizzando anche un sistema crittografico complesso e strutturato.

Perché investire e come guadagnare con le monete digitali

Essendo monete digitali le criptovalute non possono essere contraffatte, quindi in sicurezza ci siamo. Inoltre non essendo sottoposta a controlli, ogni transazione e investimento avviene nella completa tutela della privacy. Altro vantaggio è il costo delle transazioni che rispetto a quello delle monete reali questo è decisamente più basso. Infine essendo limitato il numero di criptovalute in circolazione il loro valore è garantito nel tempo risultando così un buon investimento.

Per avere successo e guadagnare con le criptovalute occorre scegliere la giusta piattaforma di investimento. Il consiglio è quello di sceglierne una tra quelle registrate presso la CONSOB. Insomma, è indispensabile tenersi costantemente aggiornati e informati per evitare errori e agire rapidamente.