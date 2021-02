Uno dei beni più importanti oramai per qualunque utente è senza ombra di dubbio la connessione a internet, tramite essa infatti, possiamo svolgere svariate attività, dallo smart working fino alla gestione del nostro conto corrente, dettaglio che eleva senza dubbio la connessione nell’olimpo dei beni primari e attualmente indispensabili.

Ovviamente la connessione prende corpo nel modem installato in casa, il quale fa da snodo di comunicazione tra i nostri dispositivi e la rete globale, filtrando ovviamente tutto ciò che passa attraverso un firewall sia in entrata che in uscita.

Come tutti sappiamo, per connettersi al modem è indispensabile la password di accesso, onde evitare che chiunque possa adoperare la nostra connessione o peggio ancora scansionare il nostro traffico dati.

Alle volte però, una semplice password può non bastare a garantire la sicurezza totale del vostro modem e di conseguenza della connessione casalinga, un esperto di hacking infatti, potrebbe riuscire ugualmente a penetrarvici creandovi non pochi problemi, vediamo insieme come complicargli la vita non poco.

Alcuni semplici ma efficaci accorgimenti

Innanzitutto per poter attuare tali accorgimenti, dovrete guadagnarvi l’accesso al modem, per farlo i passi da seguire sono semplici, vi basterà digitare sulla barra dei link di un browser qualsiasi l’indirizzo IP assegnato al modem, il quale è standard e corrisponde a 192.168.1.1, una volta fatto, dovrete inserire le credenziali di accesso anch’esse standard ovvero: Username: admin e Password: admin, se seguirete i passi alla lettera accederete senza nessun problema.

Una volta entrati dunque, innanzitutto vi consigliamo di cambiare la password pre-inserita e metterne una decisamente lunga, con molti caratteri speciali e numeri, in tal modo vi tutelerete da possibili brute force, oltre a ciò cambiate anche il nome della rete, dal momento che quello presente di default potrebbe dare informazioni aggiuntive ad un hacker utili a penetrare nel modem.

Oltre ciò, il consiglio migliore che vi diamo è quello di abilitare il filtraggio dei MAC Address, in tal modo il modem farà connettere solo i MAC registrati (Indirizzi fisici univoci dei vari dispositivi) impedendo la connessione a terzi estranei.