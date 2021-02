Nell’ultimo periodo sono sempre più frequenti le truffe ai danni dei correntisti di grandi banche italiane come BNL, Unicredit e Intesa Sanpaolo. Queste truffe stanno avvenendo tramite una tecnica che usano molti malfattori, ossia il phishing. Di fatto, tramite questa, vengono inviate delle mail fake ai correntisti di queste banche, spingendo loro ad inserire i dati personali all’interno del form che dovranno compilare.

Ma perché fanno tutto ciò? Molto semplice: per poter accedere indisturbati alle home banking delle vittime, così da sottrargli quanto più denaro è possibile. Come dicevamo prima, i truffatori inviano queste mail fasulle, cercando di invitare la vittima a cliccare sul link che gli viene fornito.

Truffe Unicredit, BNL e Sanpaolo: migliaia di correntisti colpiti dal phishing

Quindi, dopo aver fatto ciò, verrà reindirizzato su una pagina uguale a quella della sua banca, dove, ignaro di tutto, inserirà i suoi dati. In questa maniera molto semplice molte persone sono state ingannate, e i truffatori hanno così a disposizione tutte le credenziali di cui avevano bisogno. La cosa beffarda è che non dovranno neanche aspettare molto per averle sui loro sistemi, perché il tutto avverrà in tempo reale.

Ma come difendersi da queste truffe malvage? L’unico modo è quello di prestare quanta più attenzione possibile. Infatti, la prima cosa da fare è controllare sempre, e sottolineiamo sempre, il nome dell’indirizzo mail che vi ha invitato a svolgere questa pratica, accertandovi se corrisponde a quelle che sono presenti sui siti ufficiali della vostra banca. Inoltre, è importante specificare che le banche raramente (o mai) inviano mail del genere ai propri correntisti. Quindi, nel dubbio, evitate di fare click.