Non è una novità che ogni tanto qualche operatore telefonico si proponga con promozioni davvero eccezionali. Questa volta tocca a Tim che dichiara guerra a tutti con un’offerta che ha dell’incredibile. Minuti e Giga XL a soli 3 euro al mese. Peccato però che sia destinata solo a pochi clienti fortunati.

Tim impazzisce e regala minuti e Giga XL a soli 3 euro al mese

Tim ha comunicato che nei prossimi giorni selezionerà alcuni tra i suoi clienti proponendo un’offerta esagerata. I pochi fortunati sono coloro che avevano dato il consenso al trattamento dei dati per ricevere informazioni sulle nuove proposte commerciali. Una scelta che ad oggi premia tutti coloro che lo hanno fatto. Comunque non tutti perché anche tra questi avverrà una scrematura.

L’offerta che Tim sta proponendo è davvero incredibile. Il piano prevede chiamate e Giga per navigare in internet XL. In pratica a soli 3 euro al mese i fortunati clienti avranno a disposizione 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile su territorio nazionale e 5 Giga di traffico per la navigazione internet. Ovviamente sotto rete 4G. Tutto questo per 12 mesi dalla sottoscrizione con relativa attivazione dell’offerta.

È chiaro che questa promozione Tim la propone a chi ha ancora una SIM attiva con un piano tariffario standard. Queste condizioni sono ben lontane dai piani voce e dati attualmente in uso con minuti illimitati e una quantità di Giga che solitamente supera almeno la ventina.

Sarà perciò una proposta vantaggiosa per chi ha un piano a consumo. Infatti in questo caso e per 12 mesi potrà davvero godere di un pacchetto di tutto rispetto ad un prezzo che sembra essere un regalo.

I clienti selezionati saranno raggiunti da Tim tramite un sms contenente tutte le indicazioni necessarie per attivare la promo oppure attraverso il suo servizio telefonico dedicato. Inoltre per chi ce l’ha attiva sull’App My TIM Mobile o al sito ufficiale nella sezione “Area Fai da Te” dove potrà verificare se rientra tra gli eletti.

Che sia un modo per farsi perdonare da tutti i clienti che sono stati vittima delle rimodulazioni scorrette?