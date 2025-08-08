Tim: con questa promo arrivano i giga in 5G completamente illimitati

Ogni giorno tutti gli utenti in possesso di uno smartphone utilizzano costantemente la loro promozione telefonica per poter restare connessi con la propria vita digitale e svolgere tutte le attività di cui hanno bisogno, dal semplice caricare una foto sui social network fino a effettuare telefonate di lavoro molto importanti, di conseguenza avere a disposizione un’offerta in grado di soddisfare queste necessità e permetterci di svolgere i compiti quotidiani e essenziale e indispensabile.

Come è semplice intuire dunque scegliere un’offerta che sia in grado di soddisfare abbondantemente queste esigenze rappresenta uno step altrettanto importante, qui in Italia i cataloghi da cui attingere per trovare l’offerta più adatta ai nostri bisogni sono davvero vasti e richiedono ovviamente una analisi attenta e mirata per trovare l’offerta più giusta.

Un provider che sicuramente potrebbe rappresentare una scelta importante é Tim, il provider italiano ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza, grazie alle sue offerte davvero interessanti e pensate per accontentare praticamente chiunque, diamo insieme un’occhiata ad una nuova promozione pensata per gli utenti con meno di trent’anni.

Anche i giga illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 giga di traffico dati in connessione con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include la Sim e cinque euro di credito al proprio interno, ma non è finita qui, coloro che infatti hanno una promozione di rete fissa attiva nella propria abitazione. Potranno evolvere l’offerta mobile ottenendo i giga completamente illimitati al medesimo prezzo mensile senza pagare dunque nessun tipo di maggiorazione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarmi sul sito ufficiale di Tim per effettuare l’attivazione online in pochi semplici passi direttamente dalla pagina ufficiale della promozione.