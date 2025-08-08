News

Tim: con questa promo arrivano i giga in 5G completamente illimitati

Sul sito ufficiale di Tim è disponibile un'offerta dedicata agli under 30 che permette di accedere anche ai giga illimitati se rispettate alcuni requisiti

scritto da Eduardo Bleve
tim polizia di stato

Ogni giorno tutti gli utenti in possesso di uno smartphone utilizzano costantemente la loro promozione telefonica per poter restare connessi con la propria vita digitale e svolgere tutte le attività di cui hanno bisogno, dal semplice caricare una foto sui social network fino a effettuare telefonate di lavoro molto importanti, di conseguenza avere a disposizione un’offerta in grado di soddisfare queste necessità e permetterci di svolgere i compiti quotidiani e essenziale e indispensabile.

Come è semplice intuire dunque scegliere un’offerta che sia in grado di soddisfare abbondantemente queste esigenze rappresenta uno step altrettanto importante, qui in Italia i cataloghi da cui attingere per trovare l’offerta più adatta ai nostri bisogni sono davvero vasti e richiedono ovviamente una analisi attenta e mirata per trovare l’offerta più giusta.

Un provider che sicuramente potrebbe rappresentare una scelta importante é Tim, il provider italiano ormai da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza, grazie alle sue offerte davvero interessanti e pensate per accontentare praticamente chiunque, diamo insieme un’occhiata ad una nuova promozione pensata per gli utenti con meno di trent’anni.

 

Anche i giga illimitati

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 giga di traffico dati in connessione con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese con un costo di attivazione di 10 € che include la Sim e cinque euro di credito al proprio interno, ma non è finita qui, coloro che infatti hanno una promozione di rete fissa attiva nella propria abitazione. Potranno evolvere l’offerta mobile ottenendo i giga completamente illimitati al medesimo prezzo mensile senza pagare dunque nessun tipo di maggiorazione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarmi sul sito ufficiale di Tim per effettuare l’attivazione online in pochi semplici passi direttamente dalla pagina ufficiale della promozione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.