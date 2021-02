A partire dallo scorso 8 febbraio 2021 all’interno della homepage del sito ufficiale di Kena Mobile è stata inserita la dicitura “per sempre”, riferita alle offerte proposte attualmente dal secondo brand di TIM. Inoltre, non è più disponibile la Kena Internet 11.99.

Tramite la dichiarazione lanciata quest’oggi sul suo sito web, Kena Mobile si impegna dunque a non applicare rimodulazioni tariffarie sulle sue offerte valide a tempo indeterminato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile utilizza la frase “per sempre” in tre sue offerte

A causa della chiusura di Kena Internet 11,99, attualmente le offerte Kena Mobile in commercializzazione sono tre, tutte sottoscrivibili sia nei negozi che online. Si tratta di Kena 7,99 Nuovi Numeri, Kena 9,99 e Kena 12,99. Il costo per l’acquisto della nuova SIM è sempre gratuito, con consegna gratis. Iniziando con la Kena 7,99 Nuovi Numeri, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese.

L’offerta è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che scelgono di attivare una nuova numerazione ed è previsto un costo di attivazione di 4,99 euro una tantum. Kena 9,99 invece, comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al costo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito.

Per attivare quest’offerta è necessario effettuare la portabilità del numero provenendo da Iliad e da qualsiasi operatore virtuale. Infine, Kena 12,99 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 12,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito. L’offerta è valida per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità. Per coloro che vogliono attivare un nuovo numero, Kena 12,99 non è più valida. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.