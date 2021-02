In seguito al rilascio di macOS Big Sur 11.2.1, la societá ha corretto un bug che impediva la ricarica della batteria del MacBook Pro. Apple, inoltre, ha appena anunciato che la societá sostituirá gratuitamente le batterie dei modelli MacBook Pro 2016 e 2017 che non si caricano oltre l’1%.

Secondo un nuovo articolo di supporto pubblicato sul sito Web di Apple, un piccolo numero di utenti di MacBook Pro ha riscontrato un problema con la batteria che non si carica oltre l’1%. Apple afferma che i dispositivi interessati mostreranno il messaggio “Servizio consigliato” nel menu della batteria durante l’esecuzione di macOS Big Sur 11.2.1 o l’ultimo aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7.

Problemi con la batteria ? Apple la sostituisce gratuitamente

Se macOS indica che la batteria necessita di assistenza, Apple la sostituirà gratuitamente. In pratica, se il tuo MacBook Pro 2016 o 2017 mostra questo messaggio, puoi contattare Apple per far sostituire la batteria gratuitamente. Il computer verrà esaminato prima dell’intervento per verificare che sia idoneo per la sostituzione gratuita della batteria.

Questo problema riguarda solo i modelli MacBook Pro 2016 e 2017, in particolare parliamo di:

MacBook Pro (13 pollici, 2016, due porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, due porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2016, quattro porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 pollici, 2017, quattro porte Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pollici, 2016)

MacBook Pro (15 pollici, 2017)

Per controllare lo stato della batteria del tuo Mac, vai all’app Preferenze di Sistema e fai clic sull’opzione Batteria, quindi seleziona Batteria nella barra laterale e fai clic su Stato batteria. Per i computer Mac che eseguono macOS Catalina, tieni premuto il tasto Opzione e fai clic sull’icona della batteria nella barra dei menu per visualizzare il menu di stato della batteria.