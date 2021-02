Xiaomi ha annunciato il nuovo Mi 11 per i mercati internazionali e ha mostrato i suoi piani di lancio per la MIUI 12.5. Sta anche espandendo la sua gamma di Mi TV con uno dei suoi prodotti da poco annunciati, la Mi TV Q1 da 75 pollici. Il televisore Android QLED arriverà per primo in Europa e avrà un costo a partire da 1299 euro.

Mi TV Q1 ha un’elegante finitura in metallo e cornici così piccole che potrebbero anche non esserci. Viene fornito con uno schermo in 4K compatibile con HDR + con tecnologia quantum dot. I giocatori e gli streamer possono sfruttare appieno la frequenza di aggiornamento di 120 Hz della TV tramite HDMI 2.1 e una modalità di latenza bassa automatica. Grazie a 192 zone di local dimming full-array, il set raggiunge un contrasto di 10.000: 1. Se non vuoi collegare una soundbar alla TV, puoi utilizzare il sistema stereo integrato da 30 W. Supporta Dolby Audio e DTS-HD.

La TV QLED in 4K da 75 pollici ha angolo di visione di 178°. Inoltre, supporta un processore MediaTek MT9611 (Quad-core, fino a 1,5 GHz), archiviazione di 32 GB, Software Android TV 10, connettività Bluetooth 5.0. Incluso anche il jack per le cuffie da 3,5 mm. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi TV QI da 75 pollici, prezzo elevato per il nuovo televisore Xiaomi

Dal punto di vista software, esegue Android TV 10, dandoti accesso a tutte le app o servizi streaming che ti aspetteresti per una TV come questa. Il Mi Q1 ha anche un microfono integrato che funzione come se fosse un altoparlante intelligente dotato di Google Assistant senza dover raggiungere un telecomando. Il microfono può essere spento con un interruttore e, se non ti piace, la TV è compatibile anche con Amazon Alexa.

Il Mi TV Q1 75 ” sarà disponibile in Europa a partire da marzo 2021, estremamente competitivo rispetto ad altri televisori QLED. Sarà prima disponibile in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna su Mi.com e rivenditori autorizzati. Come parte delle vendite anticipate, dovrai pagare solo € 999. La quantità è limitata e la disponibilità in negozio può variare. Arriverà presto in altri mercati.