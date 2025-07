Xiaomi TV Box in sconto del 71%: ottima offerta AliExpress

L’ultima ottima offerta disponibile su AliExpress va a coinvolgere la Xiaomi TV Box di terza generazione, una soluzione molto ambita e richiesta dal pubblico semplicemente per la sua grande versatilità, facilità d’utilizzo e completezza in termini di funzioni effettivamente accessibili da parte del pubblico. La spesa da sostenere per il suo acquisto è oggi in fortissimo ribasso rispetto agli standard passati, con un investimento finale di soli 55 euro.

Il prodotto nasce per soddisfare le esigenze di tutte le persone che sono alla ricerca di una soluzione per rendere smart il proprio televisore, potendo di conseguenza accedere ad una infinità di contenuti, tra cui ad esempio le principali applicazioni di streaming, come Amazon Prime Video, Netflix o Disney+. L’utilizzo di un dispositivo di questo tipo è davvero semplicissimo, poiché basta collegarlo fisicamente ad una porta HDMI ed anche alla presa di corrente (in quanto è sprovvisto di batteria), con pochi settaggi software è possibile fruire appieno di tutte le sue funzionalità.

AliExpress: lo sconto a disposizione di tutti

La domanda principale è legata più che altro al prezzo finale di vendita di un prodotto di questo tipo: soli 52,40 euro, partendo dai 194,01 euro previsti di listino, quindi con riduzione del 71%. La spedizione è molto rapida, con consegna entro pochi giorni, e possibilità comunque di effettuare il reso entro 15 giorni dalla ricezione dell’ordine. Premete questo link per l’acquisto.

Disponibile solo nella sua unica colorazione nera, è realizzato interamente in plastica, può essere appoggiato su una superficie o eventualmente appeso al muro. Dovete comunque tenere in considerazione che deve essere sempre a vista, in quanto gli input vengono inviati tramite il telecomando incluso in confezione. La versione che vi proponiamo qui sopra prevede anche 32GB di memoria interna, sulla quale appunto installare le app, ed anche 2GB di RAM, per una gestione comunque discreta in termini prestazionali.