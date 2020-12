Quest’anno, come ormai sappiamo, le festività natalizie non saranno proprio come in passato a causa delle nuove restrizioni e limitazioni imposte per contenere il numero di contagi del Coronavirus. Nonostante questo, i dispositivi tecnologici ci vengono incontro grazie alla possibilità di vedersi e salutarsi tramite le videochiamate. Ed è proprio per l’importanza di tutto ciò che Amazon ha deciso di aggiungere al proprio assistente vocale Alexa una nuova funzionalità che permetterà di avviare videochiamate di gruppo.

Arriva la nuova funzionalità su Alexa per avviare le videochiamate di gruppo

Le videochiamate si riveleranno essenziali e importantissime durante le festività natalizie dato che sono stati ridotti gli spostamenti in tutto il territorio italiano a causa del Coronavirus. Come già accennato, per questo motivo numerose aziende del settore tecnologico si sono date da fare per agevolare le videochiamate durante questo periodo.

Amazon, in particolare, ha da poco aggiunto una importante funzionalità al suo assistente vocale. Nello specifico, sarà possibile avviare le videochiamate di gruppo fino ad un numero massimo di sette persone mandando un comando vocale ad Alexa. Sfruttando i comandi come “Alexa, chiama la mia famiglia” o “Alexa, chiama [nome del gruppo]”, sarà infatti possibile collegarsi ai vari dispositivi dell’azienda, come Echo Dot, Echo Show e Echo. Oltre a questo, gestendo i vari dati presenti all’interno dell’applicazione dell’assistente vocale di Amazon, si potrà creare un gruppo di amici e familiari. In questo modo, sarà ancora più semplice avviare le videochiamate tramite i comandi vocali e soprattutto si potrà trascorrere il Natale in “compagnia virtuale” dei propri cari.