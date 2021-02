OnePlus non ha sviluppato un’ottima reputazione per quanto riguarda le fotocamere dei suoi smartphone, ma ció potrebbe cambiare con prossima serie della societá. OnePlus 9 Pro potrebbe cambiare le carte in tavola di OnePlus sfoggiando una fotocamera di tutto rispetto.

Lo YouTuber Dave2D ha ottenuto le immagini di quello che sembra essere un OnePlus 9 Pro con il marchio Hasselblad sul suo array di quattro telecamere posteriori. Se le immagini si rivelassero veritiere, potrebbe significare che OnePlus desidera chiaramente che gli acquirenti prendano sul serio la tecnologia della sua fotocamera.

OnePlus 9 Pro in collaborazione con Hasselblad ? Probabile

Non è certo esattamente cosa offrirá questo array di fotocamere, anche se é lecito presumere che non troverai un sensore di media grandezza. Le immagini mostrano due sensori Hasselblad di grandi dimensioni insieme a due fotocamere molto più piccole che potrebbero includere una videocamera macro. C’è anche quello che sembra essere l’autofocus laser sopra il flash.

L’array è superficialmente simile alle presunte perdite per OnePlus 9 di base. Tuttavia, lo smartphone di cui si vociferava fino ad ora non includeva dettagli sulla fotocamera e sul laser extra, nonché il marchio Hasselblad. La perdita di Dave2D sembra anche confermare le affermazioni sulla parte anteriore, incluso il display curvo a 1440p 120Hz. Questa unità viene fornita con 11 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Non è certo se una partnership Hasselblad possa aiutare o meno. Lo smartphone Motorola in collaborazione con Hasselblad offriva un miglioramento significativo alle foto, ma non quanto quelle dei device top di gamma. Proprio come la partnership di lunga data di Huawei con Leica, questo potrebbe significare che OnePlus vuole rendere i suoi smartphone competitivi nella tecnologia delle fotocamere.