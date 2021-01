Gli smartphone di OnePlus hanno conquistato il mercato di fascia media grazie alle loro caratteristiche. In termini di fotocamera, peró, non possono competere alla pari con dispositivi Samsung, Xiaomi ed Apple. A quanto pare, sembra che l’azienda voglia cambiare le carte in tavola.

OnePlus rafforzerá la ricerca e sviluppo nel campo delle fotocamere. Questo é quanto dichiarato dal capo dell’azienda, Pete Lau, sul social network Weibo. Non ci sono maggiori dettagli in merito, ma senza dubbio l’azienda investirá di piú per le fotocamere nei suoi prossimi dispositivi di punta.

OnePlus investirá nel settore fotocamera

Secondo le ultime indiscrezioni, OnePlus non migliorerà le sue fotocamere da solo, ma in collaborazione con Leica. Poiché la decisione di migliorare radicalmente le fotocamere degli smartphone è stata presa solo ora, probabilmente i prossimi OnePlus 9 e 9 Pro non faranno parte di questa “rivoluzione”. Quindi potremmo vedere qualcosa di nuovo direttamente con il 9T.

Nel corso degli anni, OnePlus ha gradualmente aggiunto funzionalità di punta ai suoi smartphone. L’anno scorso, il produttore ha finalmente aggiunto la ricarica wireless a OnePlus 8 Pro. Nel 2021, la società lo porterà al livello successivo con l’introduzione della ricarica wireless su OnePlus 9 e 9 Pro, mentre il modello Pro supporterà la ricarica wireless fino a 45W.

OnePlus 9 Pro richiederà un nuovo caricabatterie wireless proprietario che gli consentirà di caricarsi alla massima potenza. Inoltre, lo smartphone supporterà anche la ricarica wireless inversa. Non è chiaro quanta potenza di ricarica wireless supporterà il modello 9 standard. Sotto altri aspetti, secondo le precedenti notizie, la nuova serie OnePlus 9 includerà almeno due versioni; 9 e 9 Pro.