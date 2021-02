Gli ultimi Pixel Bud di Google sono arrivati sul mercato lo scorso anno, mesi dopo il loro annuncio. Una delle caratteristiche principali di queste cuffie riguarda il software: l’utente non ha controllo sugli aggiornamenti e non puó decidere se eseguire l’update o meno. In poche parole, le Pixel Bud offrono un processo automatico di aggiornamento.

Come viene eseguito l’aggiornamento ? Semplice, quando le cuffie sono collegate al tuo device, l’update viene scaricato ed eseguito autonomamente. A quanto pare, peró, questo potrebbe cambiare presto. Secondo una recente analisi, potrebbero arrivare presto degli aggiornamenti manuali.

Google Pixel Buds potranno essere aggiornate manualmente

Uno smontaggio dell’ultima versione dell’app Pixel Buds, eseguito da 9to5Google, ha rivelato una manciata di nuove stringhe trovate all’interno dell’app. Queste stringhe indicano una funzione di aggiornamento manuale in fase di sviluppo. È ancora presto per i dettagli poiché queste funzioni sono sempre soggette a modifiche quando si tratta di codice trovato all’interno di un app.

La nuova funzionalità potrebbe essere semplice, come premere un pulsante per attivare il processo di aggiornamento per un paio di Pixel Bud collegati. Sulla base dei dettagli sinora analizzati, l’opzione apparirà nell’app Impostazioni su Pixel, mentre altri dispositivi la riceveranno nell’app Pixel Buds stessa. È presente anche il supporto degli errori tramite una notifica, che indica se il processo ha problemi.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Pixel Buds – versione 1.0.354813492, ora disponibile tramite Google Play Store – Google ha iniziato a lavorare agli aggiornamenti manuali del firmware. Le impostazioni di Pixel Buds dovrebbero presto offrire l’aggiornamento al firmware più recente. Sui device Google Pixel, troverai questa opzione nell’app Impostazioni, mentre su altri smartphone si troverá nell’app Pixel Buds.