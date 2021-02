DAZN: quali sono le partite principali che avranno luogo questa settimana

Lo scorso weekend è stato portatore di grandi emozioni, soprattutto per quanto concerne il mondo del calcio. DAZN è stata la piattaforma protagonista visti in match in esclusiva che gli sono stati attribuiti, i quali saranno replicati, chiaramente con squadre diverse, anche per il prossimo fine settimana.

La nota emittente live streaming infatti potrà fregiarsi di tante partite dei vari campionati di calcio in esclusiva. Per avere un abbonamento con il quale potrete usufruire di tutta la programmazione, basta recarsi sul sito ufficiale. La soluzione è unica: 9,99 euro al mese senza obbligo di rinnovo e con la possibilità di disdire quando volete.

DAZN: tutte le partite in esclusiva di questo fine settimana