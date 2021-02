Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale di punta, interamente dedicata alla tecnologia, con il lancio di una nuovissima offerta, applicata su un singolo prodotto, in particolare uno smartphone della serie Samsung Galaxy.

Il volantino Esselunga è come al solito attivo solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ciò sta a significare che l’acquisto non potrà in nessun modo essere completato online, l’utente interessato dovrà sempre decidere di recarsi fisicamente in negozio. La scadenza, salvo un esaurimento anticipato delle scorte, è fissata al 17 febbraio 2021.

Esselunga: l’offerta fa sognare gli utenti

L’offerta di Esselunga fa sognare gli utenti, coloro che hanno sempre voluto uno smartphone Samsung Galaxy senza spendere cifre folli, potranno buttarsi direttamente sul Galaxy A71, raggiungendolo con una spesa complessiva di 298 euro.

Il dispositivo presenta una scheda tecnica abbastanza ben fornita, annotiamo infatti la presenza di un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, una batteria molto capiente, raggiunge infatti 4500mAh, passando poi per un sistema operativo Android 10, ben 4 fotocamere nella parte posteriore ed un sensore anteriore da 32 megapixel.

L’handicap più grande, nel marasma di specifiche appena elencate, riguarda forse la potenza di calcolo, presenta un processore octa-core che funziona complessivamente in maniera perfetta, ma che in molte occasioni è più lento del previsto.

Il volantino Esselunga può essere sfogliato direttamente online sul sito ufficiale per tutte le informazioni del caso, ricordando però che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio.