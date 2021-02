WindTre XLarge e Unlimited con Easy Pay sono le due tariffe del gestore nato dalla fusione di Wind e 3 Italia che consentono di ricevere quantità incredibili di Giga di traffico dati a tutti i nuovi clienti. L’attivazione delle due tariffe non necessita il trasferimento del numero da un altro operatore né prevede requisiti legati all’età del cliente che desidera ottenerla. Sarà sufficiente acquistare una nuova SIM WindTre e richiedere l’opzione scelta.

Tariffe WindTre XLarge e Unlimited: minuti e Giga illimitati con 200 SMS per tutti!

La WindTre Unlimited è sicuramente la tariffa adeguata a tutti i clienti che necessitano di una quantità particolarmente alta di Giga. Ogni mese permette infatti di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile. Il costo previsto per il rinnovo ammonta a 29,99 euro e dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

La WindTre XLarge, invece, si dimostra opportuna per tutti coloro che pur volendo usufruire di una quantità abbondante di Giga desiderano sostenere un costo di rinnovo non troppo elevato. Infatti, a soli 16,99 euro al mese permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Anche in questo caso la spesa prevista per il rinnovo dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Per richiedere l’attivazione di una delle due tariffe WindTre sarà possibile utilizzare il sito ufficiale dell’operatore o recarsi in uno dei suoi numerosi punti vendita.