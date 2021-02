la

Che fine hanno fatto le serie televisive firmate Netflix che durante la quarantena ci hanno distratti con la loro leggerezza? Potremmo parlare di moltissimi capolavori come ad esempio La Casa di Carta, Vis a Vis, Black Mirror, Riverdale, After Life, Elite e tanti altri, ma oggi vogliamo occuparci nello specifico di The Good Place, Good Girl e Stranger Things. Il lockdown mondiale è finalmente un ricordo, ma il tempo per vedere la nostra serie preferita si trova sempre. Ecco le nuove date e le trame.

Netflix: sono arrivate le nuove puntate?

Ci dispiace iniziare questo capitolo con una brutta notizia, ma The Good Place è giunta al temine con questa quarta stagione. Della serie tv più folle e leggera di tutti i tempi rimarrà solamente una successione di 4 grandi “paragrafi”. Quando è uscita la parte definitiva? Esattamente il 1 febbraio del 2021. Questa vede protagonisti per l’ultima volta Eleanor (Kristen Bell), Chidi (William Jackson Harper), Michael (Ted Danson), Tahani (Jameela Jamil), Janet (D’Arcy Carden) e Jason (Manny Jacinto). Correte su Netflix!

Good Girl invece ha rilasciato la sua terza stagione il 16 luglio del 2020 sulla piattaforma Netflix. I nuovi episodi hanno visto nuovamente al centro le tre mamme Beth, Ruby e Annie, pronte a fare qualsiasi cosa pur di racimolare del denaro (per motivi ben differenti). Ad ogni modo questa non ha rilasciato molti ascolti (una media di 1,8 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.4).

Infine vediamo le novità inerenti a Stranger Things. Gaten Matarazzo, uno dei protagonisti, ha dichiarato in merito alla serie originale Netflix: “Sicuramente, è un processo più lento del solito, il che vuol dire comunque qualcosa, perché ci prendiamo comunque il nostro tempo per realizzare lo show. Quindi, non è così costante o coerente come penso che chiunque di noi vorrebbe che fosse, ma facciamo del nostro meglio e come lo sentiamo. E penso che la cosa più importante sia che, mentre lavoriamo, siamo tutti al sicuro”. Questo ci lascia intuire che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere la nuova stagione su Netflix.