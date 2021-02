Fino a qualche giorno fa, gli analisti erano convinti che il debutto di iPhone SE di terza generazione era imminente. Il nuovo device economico realizzato da Cupertino sarebbe potuto arrivare in primavera, più in particolare ad Aprile.

Il fermento per il debutto di iPhone SE 3 era palpabile. Infatti, alcuni designer hanno già provato ad immaginare il possibile design dello smartphone. Tuttavia, stando ad alcune nuove indiscrezioni, Apple potrebbe rinviare il lancio.

A sollevare questo ipotesi ci ha pensato William Yang, analista della banca di investimento JP Morgan specializzato nelle supply chain. Nel suo nuovo report si legge che l’azienda della Mela potrebbe aver deciso di posticipare il debutto di iPhone SE 3 nel 2022. La potenziale finestra di lancio resterebbe la stessa, quindi la prima metà dell’anno.

Apple non lancerà iPhone SE quest’anno

A differenza dei grafici, i quali si sono sbizzarriti con design accattivanti e feature uniche, secondo l’analista lo smartphone non sarà del tutto rivoluzionario. iPhone SE 3 presenterà molti elementi in comune con la generazione precedente. In particolare, il design sarà simile ad iPhone 11 ma certamente possiamo aspettarci un SoC aggiornato.

Ovviamente Apple dovrà rinunciare a qualche feature per mantenere basso il prezzo, ma al momento è troppo presto per entrare maggiormente nel dettaglio. Secondo William Yang, la supply chain per realizzare questo device è già in moto, ma comunque Apple ha come obiettivo il prossimo anno.

La scelta strategica potrebbe essere legata alla volontà di massimizzare le vendite della famiglia iPhone 12. In questo modo, l’azienda non permetterebbe ad altri nuovi modelli interni di cannibalizzare le vendite dei propri flagship.