App Android: grazie a queste la vostra vita avrà un sottofondo speciale

Inutile negarlo, senza musica la vita di ognuno di noi diventa triste. Una melodia per ogni gusto e genere riempie le giornate di felicità, spensieratezza e motivazione. Che sia in palestra, a casa, a scuola o in ufficio, abbiamo bisogno di avere un sottofondo quotidiano. A tal proposito vi proponiamo delle app Android che ognuno di noi può custodire nel proprio smartphone.

App Android: la lista delle più belle applicazioni musicali

Spotify

Inevitabile nominare una delle più famose app Android (e non solo) denominata Spotify. Il servizio di musica in streaming permette di scaricare i propri brani preferiti sullo smartphone e di ascoltarli anche offline. Per poterlo fare però è necessario l’abbonamento.

Phonograph

Tra le migliori app Android, questa è dotata di un’interfaccia grafica completa ed intuitiva e concede di scaricare le copertine degli album musicali e anche diversi “poster” dedicati alle nostre band preferite. Per giunta è possibile aggiungere il timer di spegnimento.

Jamendo Music

L’applicazione in questione vi permette di scaricare gratuitamente brani di artisti indipendenti o emergenti e si può utilizzare anche senza internet.

Tunein Radio

Come dice il nome, grazie a quest’app Android e iOS è possibile ascoltare radio di quasi tutti i Paesi del mondo. Una volta effettuato l’accesso (online) si possono scaricare alcuni podcast per ascoltarli offline.

SoundCloud

SoundCloud oltre ad avere i brani più famosi e i più ascoltati del momento, ci consiglia delle nuove canzoni in base ai nostri ascolti.

Napster

L’app Android permette di realizzare una nostra personale libreria per poi riprodurla offline. Napster ha anche una funzione speciale per bambini con vari brani pensati per i più piccoli.