Spotify: l'aumento inaspettato dei prezzi in Italia del piano Premium Famiglia

Spotify , una delle più gettonate app per ascoltare la musica, anno dopo anno ha conquistato i cuori di tutti. Grazie alla sua semplicità e varietà offre infatti un servizio completo a costi modesti, o almeno fino a qualche giorno fa. Sembra infatti che la piattaforma abbia aumentato i prezzi in Italia de l piano Family , nonché quello che permette ad un massimo di 6 utenti facenti parte dello stesso nucleo familiare di fruire della versione Premium, ognuno con il proprio account.

Il messaggio da parte di Spotify dichiara:

“A partire dal 1° Febbraio 2021, aumenteremo il prezzo di Premium Family in modo da poter continuare a innovare e investire per offrirti la migliore esperienza e ulteriore valore, come nuovi contenuti e funzionalità da goderti in famiglia e individualmente*.

€ 14,99/mese a € 15,99/mese. Poiché hai già un abbonamento a Premium Family, ti offriamo un mese aggiuntivo al prezzo attuale. Ciò significa cheMarzo. Il prezzo di Premium Family passerà daPoiché hai già un abbonamento a Premium Family, ti offriamo un mese aggiuntivo al prezzo attuale. Ciò significa che il nuovo prezzo diventerà effettivo per te a partire dalla data di fatturazione di

Grazie di essere fan di Premium!

– Il team Spotify”