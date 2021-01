C’è molta attesa da parte degli utenti che vogliono scoprire la terza generazione di iPhone SE. Apple infatti dovrebbe presentare questo device entro la prima metà del 2021. Ecco quindi che le indiscrezioni a riguardo si fanno sempre più insistenti.

La foto che è possibile ammirare in apertura di articolo mostra un render realizzato dal sito Svetapple. Si tratta di un render non ufficiale, ma permette di avere una idea chiara di come potrebbe apparire iPhone SE 3.

Il designer ha scelto di puntare sulla continuità tra i vari prodotti Apple. Infatti, questo render di iPhone SE si basa sul design di iPhone 12 mini. In particolare si sono mantenute tutte le feature più importanti per gli utenti, escludendo quelle che risulterebbero troppo costose da implementare.

Apple potrebbe stravolgere il design di iPhone SE

Ecco quindi che i sistemi Face ID sono sostituiti dal Touch ID integrato sotto il display e compare un notch tondo per ospitare la fotocamera. Questa scelta permette occupare al meglio la superficie frontale con un display OLED da 5.4 pollici.

Il passaggio ad un pannello OLED è una scelta quasi obbligata, considerando anche i minori consumi e la maggiore versatilità. Inoltre, grazie alle cornici ridotte, il display del nuovo iPhone SE sarà decisamente più grande rispetto a quello di scorsa generazione.

Apple quindi potrebbe svecchiare il design del proprio iPhone “economico” avvicinandolo a quello di iPhone 12 o magari anticipando quello di iPhone 13. Per mantenere i costi bassi, alcune feature potrebbero rimanere invariate, come per esempio il SoC e le memorie. Il comparto fotografico potrebbe subire solo un piccoloupgrade.

Il debutto di iPhone SE di terza generazione è previsto per aprile 2021. Al momento Apple non ha confermato una data precisa, ma siamo certi che arriveranno maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane.