Automobili: grazie all'azienda Innotek arriva il nuovo modulo per chiavi digitali

In un mondo fatto di tecnologia, riuscireste ad immaginare anche delle chiavi (per automobili) digitali? L’idea sembra già essersi concretizzata grazie al gruppo LG Innotek, il quale si occupa di componenti elettrici. Difatti questo ha comunicato, lo scorso 24 gennaio, di aver sviluppato un modulo per chiavi digitali in comunicazione con i propri smartphone.

Automobili: le chiavi di LG Innotek risultano più sicure

La rivoluzione è fatta di cambiamenti, e così arrivano dei nuovi modelli di chiavi per automobili più precisi rispetto a quelli già in commercio. LG Inootek ha sviluppato un modulo cinque volte più preciso e sicuro, dotato di sistema ad alta precisione per il rilevamento della posizione. “Il modulo per chiavi digitali di LG è compatto e sottile” ha detto l’azienda coreana. “Contiene circa 60 componenti, inclusi elementi per la radiofrequenza e il power-block. Grazie al formato ridotto, è installabile in qualsiasi punto all’interno o all’esterno di un veicolo”.