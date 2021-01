Anche la fine di gennaio sarà emblematica per Vodafone, azienda che ha un solo obiettivo: recuperare gli utenti scappati via. Purtroppo il mercato della telefonia è stato preso d’assalto da tanti nuovi provider, i quali con promo molto vantaggiose hanno attirato i clienti di Vodafone.

Iliad è uno degli esempi più classici viste le sue offerte nettamente più economiche della concorrenza. Oggi tanto per cominciare Vodafone propone la sua Happy Friday, iniziativa che regala a tutti i suoi utenti sconti e molto altro ancora. Solo per oggi sarà infatti possibile avere 3 mesi di abbonamento gratis Kindle Unlimited e 2 corsi Life Learning in regalo. Intanto non mancano le promo per rientrare.

Vodafone: ecco le tre offerte che gli ex clienti possono sottoscrivere per rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga