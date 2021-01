Vodafone sfida TIM e Iliad: tre offerte fino a 100GB per gli ex clienti

Riuscire a battere Vodafone prossimamente sarà ancora più complicato viste le grandi novità che il gestore ha in serbo per gli utenti. Tutti coloro che hanno scelto altre compagnie telefoniche potrebbero ritornare sui propri passi e quindi optare ancora una volta per una delle promo del gestore più forte in Europa.

L’obiettivo è quello di recuperare soprattutto gli ex clienti che sono scappati negli ultimi sei mesi, situazione verificatasi a causa di Iliad. La politica molto aggressiva di questa grande concorrente, ha spinto Vodafone a lanciare nuove soluzioni piene di contenuti e dal prezzo estremamente appetibile. Queste saranno valide solo per alcuni utenti e per poco tempo.

Vodafone: arriva la sfilza di nuove offerte dedicate agli ex clienti del gestore

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga