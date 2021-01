Vodafone è uno dei migliori operatori telefonici italiani. Impossibile negare la qualità del suo servizio, che poggia su quella che è considerata l’infrastruttura 4G più estesa d’Europa ed offre connessioni tra le più veloci in Italia. Se stai pensando di cambiare operatore, questo è il momento giusto per farlo. Vodafone, infatti, sta proponendo alcune promozioni davvero interessanti sia ai nuovi che agli ex clienti. Diamo un’occhiata insieme!

Vodafone, con le nuove offerte fai il pieno di GIGA ma a poco prezzo

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Vodafone Happy Black incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese.

Ma non finisce qui, perché l’operatore rosso sta anche proponendo interessanti tariffe per la linea fissa. Ecco le promozioni che potresti prendere in considerazione!

Vodafone Fibra offre chiamate verso tutti i numeri nazionali, modem con il software intelligente Wi-Fi Optimizer, navigazione illimitata alla massima velocità disponibile (fino ad 1 Gbps in download) al costo di 29,90 euro al mese.