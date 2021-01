Xiaomi non perde occasione per rendere palese la sua capacità di immaginare smartphone dall’aspetto rivoluzionario e ancora una volta registra un brevetto particolarmente interessante che permette di conoscere un nuovo dispositivo con display scorrevole che prosegue fino al retro svelando la fotocamera frontale.

Xiaomi mostra uno smartphone innovativo con display scorrevole!

Il documento registrato dal colosso mostra uno smartphone più che particolare con un design davvero rivoluzionario la cui realizzazione sembra però quasi impossibile. E’ probabile infatti che Xiaomi non renda concreto quando riportato in brevetto ma è comunque interessante conoscere l’idea nella speranza di poter prima o poi assistere alla sua nascita.

Lo smartphone svelato dal brevetto suscita non poca curiosità soprattutto per il pannello di cui è dotato. Il display è infatti in grado di scorrere verso il basso lasciando spazio alla fotocamera frontale e di proseguire fino alla zona posteriore dello smartphone occupando buona parte del retro ma lasciando vuota la sezione dedicata al comparto fotografico.

A introdurre una novità non indifferente non sarebbe soltanto il display e nel complesso il design del dispositivo. Anche il meccanismo pensato da Xiaomi per attivare lo schermo e farlo scorrere verso il basso mostra infatti qualcosa di nuovo. Secondo quanto riportato dal colosso nel suo documento, infatti, sembra che l’utente abbia la possibilità di attivare il display tramite due modalità: toccando il tasto dedicato appositamente alla funzione o tramite comandi vocali.

Anche in questo caso non è possibile conoscere le specifiche del dispositivo. Trattandosi esclusivamente di un brevetto è molto probabile che Xiaomi accantoni il progetto ma alcune soluzioni svelate dal documento potrebbero comunque essere introdotte nei prossimi smartphone.