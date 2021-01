CoopVoce supera Kena e Wind TRE con la ChiamaTutti TOP 30 a 8 euro

Come tanti altri gestori, anche CoopVoce sta ottenendo finalmente ciò per cui ha lavorato per ben 14 anni o quasi. Il noto provider virtuale e finalmente riuscito a trovare la quadratura del cerchio, il quale sembrava non volersi chiudere negli ultimi anni. Tante erano state infatti le illazioni e soprattutto molti erano stati gli utenti a snobbare le offerte proposte dalla compagnia.

Ora però la situazione è ben diversa, soprattutto da quando le nuove offerte hanno cominciato a modificare il corso degli eventi. Immettendo al loro interno nuovi contenuti molto più numerosi rispetto al passato, CoopVoce è riuscito a dare una sua impronta alla telefonia mobile. Il sito ufficiale evidenzia infatti la migliore offerta del momento, quella che costa poco e che allo stesso tempo offre il massimo ai suoi utenti. Ovviamente il discorso riguarda anche la qualità della ricezione, molto più alta rispetto agli inizi.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 è ora disponibile per pochi euro mensili

La nuova proposta di CoopVoce mostra agli utenti gran volontà di guardare al futuro. La ChiamaTutti TOP 30 è infatti l’offerta telefonica che in molti cercavano, soprattutto per quanto riguarda il prezzo che consiste in soli 8,50 € al mese per sempre.

All’interno della nuova offerta del gestore mobile virtuale ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e infine 30 giga in 4G per navigare sul web. L’offerta in questione non è disponibile solo per i nuovi utenti in arrivo ma anche per coloro che risultano già clienti di CoopVoce.