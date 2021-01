Stiamo aspettando con ansia il rilascio delle nuove stagioni di The Witcher, Sex Education ed Emily in Paris. Dopo un periodo in cui le notizie sembravano essersi appiattite, torniamo oggi a parlarvi delle serie in questione poiché abbiamo delle novità da condividere. Le novità riguardano, in particolar modo, Sex Education.

Nel suo caso, sappiamo che nei nuovi episodi faranno il loro ritorno molti voli familiari, tra cui quello di Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey, (Maeve), Aimee Lou Wood (Aimee), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily) e Alistair Petrie (padre di Adam ed ex preside).

The Witcher, Sex Education, Emily in Paris: le ultimissime novità

E’ stato proprio Asa Butterfield (Otis) ad aver diffuso una nuova serie di informazioni. Nel corso di una intervista, l’attore ha rivelato che la terza stagione di Sex Education non inizierà da dove si era interrotta la seconda: “C’è stato un salto temporale rispetto al cliffhanger della seconda stagione“, ha detto Asa al Guardian. “Otis è tornato a scuola ma ha diverse cose alle spalle. È cresciuto un po’ ed è diventato un po’ più sfacciato. È stato divertente interpretare il suo nuovo carisma. Ma è ancora tragicamente imbarazzante“.

Nel caso di Emily in Paris, la produzione della seconda stagione starebbe procedendo in modo un po’ bizzarro. Una delle protagoniste della serie (Mindy), ha riferito che il copione è scritto fino ad un certo punto, per poi dare ampio spazio all’improvvisazione e al genio ispiratore. Darren Star ha però confermato che tutti i membri del cast torneranno per i prossimi episodi.

Infine, per quanto riguarda The Witcher, la produzione procede un po’ a rilento. Le riprese sono state interrotte una prima volta a causa di casi COVID-19 sul set, e poi per un infortunio di Henry Cavill. L’attore ha però fatto sapere che la produzione della nuova stagione è continuata senza di lui. Intanto, Henry Cavill ha ripreso ad allenarsi e potrebbe presto tornare sul set.