I Samsung Galaxy S21 sono ufficiali da pochi giorni e ancora le recensioni scarseggiano perché tutti hanno l’intenzione di testarli per un po’ di tempo. In vista della spedizione delle prime unità, prevista per il 22 gennaio, Samsung ha annunciato un’importante novità riguardo i metodi di pagamento.

La multinazionale asiatica e Klarna, azienda leader nei servizi di pagamento e di acquisto, hanno annunciato la loro collaborazione che produce, da subito, un’opzione in più a coloro che si apprestano ad acquistare un prodotto su samsung.com, tra cui anche uno dei recentissimi top di gamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S21 disponibile anche in 3 rate a tasso zero

Klarna offre la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate senza interessi addebitate ogni trenta giorni. In questo modo affrontare la spesa per un Samsung Galaxy S21, per un Galaxy S21+ o per il costoso Galaxy S21 Ultra è decisamente più agevole. Per beneficiare dell’opportunità basta mettere nel carrello il prodotto o i prodotti desiderati e selezionare al checkout Klarna come metodo di pagamento.

Massimo Bullo, Head of Digital Transformation Division Samsung Electronics Italia ha dichiarato: “La collaborazione con Klarna si inserisce all’interno della strategia Samsung di offrire sempre più ai propri clienti servizi a valore aggiunto in tutte le fasi del processo d’acquisto anche nei propri canali di vendita digitali“.

Francesco Passone, Country Manager Italia di Klarna ha detto: “Siamo orgogliosi di poter avviare anche in Italia la collaborazione con un brand come Samsung, con cui condividiamo la spinta verso l’innovazione e l’attenzione alle esigenze dei consumatori“.