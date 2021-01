La Realtà Aumentata è uno strumento molto potente e altrettanto scenografico. Consente l’interazione tra oggetti reali ed elementi virtuali, aumentando così le possibilità di interazione. Inoltre, permette al tempo stesso di migliorare le informazioni a disposizione dell’utente.

Considerando lo sviluppo necessario per ideare soluzioni pensate appositamente per la Realtà Aumentata, questa tecnologia sembra un’esclusiva delle grandi aziende. Per cambiare la prospettiva e rendere la Realtà Aumentata più accessibile, la start-up italiana Aryel ha realizzato una piattaforma pensata soprattutto per PMI, start-up e agenzie creative.

Il lavoro di Aryel è orientato a tutte quelle piccole realtà che vogliono implementare la Realtà Aumentata nelle proprie strategie di marketing. Il vantaggio è quello di non dover sviluppare da zero una piattaforma proprietaria e sostenere costi che renderebbero il progetto insostenibile. La piattaforma offerta da Aryel è personalizzabile per adattarsi su misura alle esigenze dei vari clienti.

Aryel vuole rendere la Realtà Aumentata più accessibile

Inoltre, il know-how acquisito dai ragazzi di Aryel gli ha permesso di individuare nel marketing la principale area di intervento per sfruttare al meglio la Realtà Aumentata. Il marketing infatti è un settore in cui è possibile utilizzare tecniche tradizionali unendole con tecnologie digitali.

Sfruttare una tecnologia innovativa e all’avanguardia come la Realtà Aumentata permetterà ad una azienda di distinguersi rispetto ai competitor, acquisendo un notevole vantaggio competitivo. Grazie alla Realtà Aumentata è possibile quindi creare engagement attraverso la cosiddetta gamification.

Questo permetterà di creare esperienze immersive e divertenti per l’utente che quindi si legherà sempre di più al brand. Di conseguenza potranno migliorare tutti gli aspetti collegati alle interazioni tra marca e utente, con conseguenti vantaggi in termini di potenziali clienti.

Maggiori informazioni su Aryel e sulla piattaforma di Realtà Aumentata sono disponibili sul loro sito ufficiale.