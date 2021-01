Nel corso dei prossimi giorni, Honor presenterà la nuova generazione di laptop della famiglia MagicBook. Il produttore cinese sfrutterà l’evento dedicato al lancio dello smartphone top di gamma Honor V40 per mostrare al mondo anche i portatili. La data quindi è fissata per il prossimo 18 gennaio, con un keynote che si terrà in Cina.

La famiglia MagicBook dovrebbe essere composta da due device, una versione che prenderà il nome di MagicBook 14 e l’altra invece che si chiamerà MagicBook 15. I nomi saranno direttamente collegati alla dimensione del display che dovrebbe essere da 14 pollici nel primo caso e da 15,6 pollici nel secondo.

Al momento Honor non ha ancora rilasciato informazioni in merito, ma i due MagicBook sono già apparsi sulla piattaforma di e-commerce cinese JD. Questo ha permesso anche di scoprire alcuni dettagli tecnici oltre che le varie configurazioni.

Honor sta per lanciare la nuova famiglia MagicBook

Stando a quanto emerso fino ad ora, Honor ha scelto di montare su entrambi i MagicBook un display caratterizzato da cornici estremamente sottili su tre lati. Inoltre, il pannello è dotato della certificazione Rheinland Low Blue Light che garantisce la qualità professionale delle componenti.

Per quanto riguarda il processore, Honor ha scelto di equipaggiare i SoC Intel di 11a generazione. Sui MagiBook troveranno spazio le varie opzioni proposte dal chipmaker tra cui anche la più potente caratterizzata da un Intel Core i7-1165G7. Questa scelta permetterà di raggiungere fino a 4.7GHz di frequenza del clock.

La GPU integrata con il processore permetterà di usufruire senza problemi di tutti i contenuti multimediali. Per chi avesse bisogno di una scheda video dedicata invece, sarà possibile scegliere di utilizzare la GPU NVIDIA MX450. Le varie configurazioni prevedono fino a 16GB di memoria RAM e fino a 512GB di SSD.

Al momento non si conoscono ne il prezzo ne la disponibilità. Non resta che attendere ancora qualche giorno per assistere alla presentazione e avere maggiori dettagli.