I televisori della gamma LG stanno per ricevere la versione webOS 6.0 con quelle che sono le ultime novità in fatto di implementazioni software di piattaforma. Si parla in particolare delle TV con tecnologia QLED, mini LED e NanoCell UHD della gamma 2021. Il Big dell’industria elettronica coreana ha aggiornato la UI della schermata iniziale per regalare maggiore linearità ed offrire un’esperienza utente intagliata sulle abitudini di utilizzo dei singoli. Ecco cosa sta per arrivare.

TV LG 2021: adesso potremo godere delle novità di webOS 6.0

Accesso rapido alle app utilizzate di frequente e scorrimento rapido dei contenuti raccomandati basati sulle visioni antecedenti. Inizia così la trasformazione di primo piano dei TV LG 2021 lato software.

La nuova funzione Next Picks, infatti, consiglia le nuove visioni sulla base dei dati disponibili raccomandando due programmi in diretta dal palinsesto televisivo o altre offerte sulla base dei set-up box esterni in aggiunta ad un titolo in streaming via app. La Home è in modalità Full Screen per valorizzare al meglio tutti i contenuti, fungendo al contempo da hub multimediale principale e centro per l’uso delle Impostazioni dell’ecosistema.

La nuova versione si coadiuva con il telecomando Magic Remote (con puntatore) rinnovato. Nuovo design e controlli semplificati arricchiti dall’esperienza vocale con ThinQ AI, Alexa e Google Assistant. Rispettivi pulsanti attivano le funzioni vocal assistant mentre altri tasti di default agiscono sull’apertura diretta di Netflix, Prime Video, Disney+ e LG Channels. Non manca la compatibilità NFC con l’uso di Magic Tap per la condivisione rapida e diretta dei contenuti dello smartphone.

Magic Explorer, una versione aggiornata di Magic Link, consente inoltre di ottenere info su quanto palesato a schermo con la garanzia di info dettagliate su luoghi, attori ed interessi relativi ai film ed agli show televisivi. Si attiva anche tramite comandi vocali ed è disponibile anche su altri servizi come Live TV, Gallery, Impostazioni e Guida Tv.

