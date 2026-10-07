Spotify, Natale già partito: 36,2 milioni di stream al giorno

Il calendario segna ancora ottobre, eppure su Spotify l’atmosfera delle feste è già entrata nelle cuffie di milioni di persone. Non si tratta di una semplice impressione, perché a confermarlo ci sono i numeri. La piattaforma ha diffuso le prime statistiche sull’ascolto natalizio 2026 e il quadro è piuttosto sorprendente. Un pubblico sempre più ampio non ha alcuna intenzione di aspettare dicembre per far partire i jingle, e la musica natalizia sta già macinando ascolti con un anticipo che fino a qualche anno fa sarebbe sembrato bizzarro.

Il dato che colpisce di più riguarda la media giornaliera, che ha già raggiunto quota 36,2 milioni di stream di brani a tema festivo. Una cifra notevole per un periodo in cui molti non hanno ancora tirato fuori il cappotto dall’armadio. Quanto alle preferenze, la canzone natalizia più ascoltata dell’anno è al momento “Merry Christmas, Please Don’t Call” dei Bleachers. Subito dopo arriva “Merry Christmas, i miss you” di Alex Crichton, seguita da una serie di titoli ormai entrati nella tradizione come “Snowman” di Sia, “Last Christmas” dei Wham! e l’immancabile “All I Want For Christmas Is You”.

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Mariah Carey regina indiscussa, ma la nostalgia vince su tutto

Proprio quest’ultimo brano merita un discorso a parte. Mariah Carey continua infatti a dominare le classifiche delle feste su Spotify, e la sua hit conserva il primato di canzone natalizia più ascoltata in assoluto nella storia della piattaforma. Il titolo di artista natalizio più popolare spetta invece a Michael Bublé, che con la sua voce calda è diventato negli anni una presenza fissa nelle case durante il periodo delle feste.

C’è poi un aspetto che racconta bene il rapporto tra il pubblico e queste melodie. Lo scorso dicembre le cinque canzoni più ascoltate negli Stati Uniti avevano tutte più di trent’anni sulle spalle. Tra queste figuravano “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee e il celebre pezzo di Dean Martin dedicato alla renna Rudolph. Un segnale piuttosto chiaro del fatto che, almeno sotto le feste, la nostalgia riesce a battere qualsiasi novità discografica.

Altro dettaglio curioso riguarda la creazione di raccolte a tema. A settembre gli utenti hanno messo insieme più di 100.000 playlist natalizie. Non a dicembre e nemmeno a novembre, ma in piena coda d’estate. Evidentemente esiste una fetta di ascoltatori che le lucine non le mette via mai, neanche quando fuori fa ancora caldo.

Dalle Barbados alle Filippine, chi accende per primo il Natale

Anche la geografia offre spunti interessanti. I paesi che anticipano tutti sono Barbados, Liechtenstein, Danimarca e Islanda. Gli abitanti delle Barbados, in particolare, iniziano ad ascoltare canzoni natalizie già dal 1° ottobre, esattamente un mese prima rispetto alla media globale, che si attesta invece al 30 ottobre.

Il caso più estremo resta comunque quello delle Filippine. Qui, già a settembre, la musica a tema festivo rappresentava l’1,3% di tutti gli stream totali, una quota superiore al doppio di quella registrata dal secondo paese in classifica, la Colombia. Il primato filippino non si ferma agli ascolti, perché il paese guida anche la graduatoria delle ricerche a tema natalizio su Spotify nel 2026. Alle sue spalle si piazzano Stati Uniti, Regno Unito, Indonesia e Germania.

Fonte: TecnoAndroid