Nelle settimane scorse è emersa la possibilità di una partnership tra OnePlus e Leica. Secondo i rumor, il produttore cinese avrebbe utilizzato lenti e software realizzati dal gigante tedesco del settore fotografico.

In particolare, il primo device a poter giovare della collaborazione sarebbe stato OnePlus 9. Grazie a questa partnership, il produttore avrebbe potuto migliorare il comparto fotografico dei propri device, realizzando quindi dei veri e propri camera-phone.

La notizia ha sollevato immediatamente scalpore in quanto Leica è da anni partner di Huawei. I device del produttore sono riconosciuti come i migliori per scattare foto e girare video e difficilmente avrebbe rinunciato a questo primato.

Ecco quindi che in queste ore sono emersi maggiori dettagli in merito a questa partnership. Il CEO Pete Lau ha confermato che si lavorando per migliorare le performance delle fotocamere dei propri device. Tuttavia, secondo le nuove informazioni, sembra che OnePlus non collaborerà con Leica.

Ancora dubbi su OnePlus 9 e la partnership con Leica

I don't know who started this rumor, but OnePlus is NOT in a partnership with Leica regarding the OnePlus 9 Series cameras.



This rumor is false. I wanted to get this cleared as I have read about it multiple times now. — Max Jambor (@MaxJmb) January 7, 2021

In particolare, il giornalista Max Jambor ha preso una posizione forte a riguardo. Con un Tweet ha confermato che OnePlus non sta lavorando con Leica. Nel messaggio si legge che il rumor sulla partnership è falso e non lo si deve considerare attendibile.

Per tutta risposta, il leaker che ha dato per primo la notizia continua a sostenere che la partnership esiste. Al momento quindi non è chiaro se OnePlus 9 avrà o meno lenti realizzate da Leica.

Per scoprire la verità bisognerà attendere il lancio del device che avverrà nel corso dei prossimi mesi. La finestra di lancio utile dovrebbe essere a marzo 2021. Ricordiamo che la famiglia OnePlus 9 potrebbe essere composta da tre modelli. La variante base e la Pro saranno caratterizzati dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 mentre la versione Lite potrebbe avere lo Snapdragon 865.