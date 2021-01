Gli smartphone al giorno d’oggi costituiscono da solo il fulcro attivo e dinamico della nostra vita digitale, tramite essi infatti, ci è possibile gestire in modo completo e totale tutti i nostri account ed effettuare svariate attività, da quelle semplici come guardare una serie TV oppure roba più complessa come inviare pagamenti e gestire i conti online.

Ovviamente gli smartphone per poter accedere a questo pool di funzionalità lavorano a stretto giro con delle alleate insostituibili, parliamo ovviamente delle applicazioni, le quali consentono appunto di adempiere a numerose possibilità che altrimenti sarebbero inaccessibili a qualunque dispositivo.

Ovviamente come ben sappiamo le app sono scaricabili dai vari store come Play Store e App Store, i quali accentrano tutto lo scibile possibile e contano controlli periodici atti a eliminare app che nascondono al loro interno codici dannosi per i device, ciononostante però, alcune di queste, rare volte, riescono a sfuggire ai controlli e a finire su migliaia di device, con rischi non indifferenti per la privacy dei vostri dati.

Se ne avete una eliminatela

Nel caso doveste avere una di queste applicazioni, eliminatela subito e nel caso non abbiate troppi file importanti, fate anche un reset ai dati di fabbrica per ripulire ogni possibile installazione malevola e dormire su sette cuscini.

App malevole