Sono vari i motivi per cui alle volte è difficile portare la linea internet in alcune zone del nostro pianeta. Infatti, una delle soluzione che viene maggiormente presa in considerazione è quella di affidarsi alla connessione ad internet via satellite. Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questo metodo rivoluzionario e come viene utilizzato al posto della rete internet tradizionale.

Internet Via Satellite: ecco come funziona

Non tutti sono a conoscenza di ciò, ma per utilizzare la connessione ad internet via satellite, dunque rigorosamente senza fili, si usano i satelliti posti intorno all’orbita terrestre, che di solito orbitano a circa 36mila chilometri dalla Terra. La cosa positiva è che gode di una copertura ottima ed è anche molto veloce. Di fatto, sfruttando la banda Ka, ha la possibilità di raggiungere la velocità teorica di 50 Mb/s, differenziandosi dall’ADSL tradizionale.

Per riuscire ad avere la connessione ad internet via satellite, sono fondamentali tre elementi: i satelliti nello spazio, le stazioni terrestri (NOC) e la parabola, che deve essere collegata al modem per ricevere il segnale. Per capirci, questa connessione funziona allo stesso modo del GPS o della TV satellitare. Così come l’internet tradizionale funziona attraverso le cosiddette dorsali, in egual modo la ricezione via satellite riceve copertura grazie a delle costellazioni di satelliti geostazionari.

Tutto perfetto fino ad ora, ma qual è il vero limite di questa connessione? La latenza. Infatti, il rischio di lag e di problemi di ricezione è davvero ampio rispetto all’ADSL. Per questo, alcune persone che sfruttano assiduamente internet potrebbero trovarsi molto in difficoltà nell’usare questa connessione.