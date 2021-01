Anker Nano e PowerPort III Duo sono gli accessori che ogni lavoratore o tech addicted accanito vorrebbe avere sempre con sé. Sono due caricatori veloci da viaggio di dimensioni super ridotte per caricare il proprio smartphone Android o iOS e/o il proprio PC di ultima generazione.

Anker Nano: velocità di ricarica e modalità di utilizzo

Quando si parlare di caricabatterie, sicuramente non c’è tantissimo da dire. È per questo che abbiamo deciso di unire le recensioni dei due dispositivi. Ma non solo. La combo, infatti, potrebbe essere utilissima ai più. Specialmente a chi viaggia molto per motivi di svago e/o lavorativi.

Partendo da Anker Nano, il più piccolino tra i due prodotti, la velocità di ricarica è pari a 20W. Niente male, considerando che è più piccolo della metà rispetto al caricabatterie di un iPhone. In particolare, il dispositivo è settato per essere perfettamente compatibile (e dunque raggiungere la massima velocità di carica) con un iPhone 12, ad esempio. In realtà, è perfino più veloce, visto che Apple fornisce caricabatterie da 18W.

In confezione, naturalmente, è presente un doppio cavo di qualità di ricarica. Uno lightning (iPhone) ed un altro con ingresso USB Type-C (Android). Anker Nano è super consigliato non solo per cambiare il proprio caricabatterie ed utilizzarne uno più performante, ma soprattutto per ridurre notevolmente le dimensioni non sempre compatte degli attuali caricabatterie a ricarica veloce presenti in commercio. Un ottimo aiuto per i viaggiatori più incalliti.

Il prezzo è di circa 24 euro ed è acquistabile direttamente da Amazon.

Anker PowerPort III Duo: velocità di ricarica e modalità di utilizzo

Anker PowerPort III Duo è un dispositivo con una finalità completamente differente dal precedente. È un caricabatterie decisamente più ingombrante ma con ricarica rapida fino a 60W. Ideale, dunque, per caricare il nostro PC o tablet (solitamente i laptop hanno una alimentatore da 60/65W). La cosa estremamente interessante, anche in questo caso, non è solo la straordinaria velocità di ricarica, ma anche le dimensioni ultra contenute, che rendono questo prodotto perfetto per i lavoratori che viaggiano spesso. Specialmente in aereo.

Anker PowerPort III Duo potrà, infatti, tranquillamente sostituire il caricatore del nostro PC di lavoro, purché sia dotato di ingresso per la ricarica USB Type-C. Tale cavo, infatti, è presente in dotazione, all’interno della confezione. Ulteriore utilità, è la presenza di un secondo ingresso USB-Type C che permetterà la ricarica via USB o USB Type-C di un secondo device.

Il prezzo è di circa 30 euro ed è possibile acquistarlo direttamente dal sito ufficiale del produttore. Assolutamente consigliato, anche in questo caso.