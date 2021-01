Gli sconti attivati nel volantino Comet puntano a stupire gli utenti, portando a tutti gli effetti una lunghissima serie di prezzi molto più bassi del normale, ed alla portata dei vari consumatori che da sempre cercano di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo, risulta essere disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale dell’azienda stessa; gli utenti che sceglieranno di non muoversi di casa, potranno ricevere gli acquisti direttamente presso il proprio domicilio, la spedizione sarà gratuita, ma solo nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro. Al superamento di un’altra soglia di spesa, il cliente potrà effettivamente richiedere il finanziamento a Tasso Zero, anche se dovrà essere approvato.

Comet: queste sono le nuove offerte speciali

Il prodotto di punta dell’intera campagna promozionale di Comet, è senza dubbio l’Apple iPhone 11, uno smartphone relativamente economico, oggi deprezzato a causa della presenza sul mercato del nuovo iPhone 12, e finalmente acquistabile con un esborso finale di soli 649 euro (versione da 64GB).

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sui dispositivi con sistema operativo Android, qui sarà possibile acquistare i vari Oppo Reno 4Z 5G, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A53s, Oppo A15, Oppo A51, Vivo Y11s, Huawei P40 Lite, LG K42, Oppo A20s, Oppo A31 o similari, tutti comunque con un prezzo che non supera i 300 euro.

I migliori sconti di Comet, sono comunque raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto.